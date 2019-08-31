У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка
У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу «Бережанський». Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Відомо, що пожежа сталася на будівництві житлового комплексу за адресою вулиця Бережанська, 15.
За попередніми даними, полум'ям охоплено 200 квадратних метрів утеплювача. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага,
повідомлення про пожежу надійшло близько 12:30.
«У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка, утеплювач на площі 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідували», - сказала Водолага.
За її словами, причина пожежі встановлюється.
«Але, за попередньою інформацією, це необережне поводження з вогнем», - додала Водолага.