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    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач

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    Пожежа виникла на будівництві ЖК Бережанський у Києві, 31 серпня 2019&nbsp; - У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
    Пожежа виникла на будівництві ЖК Бережанський у Києві, 31 серпня 2019 

    У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка

    У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу «Бережанський». Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Відомо, що пожежа сталася на будівництві житлового комплексу за адресою вулиця Бережанська, 15.

    За попередніми даними, полум'ям охоплено 200 квадратних метрів утеплювача. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач
    У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач

    Як повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага,

    повідомлення про пожежу надійшло близько 12:30.

    «У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка, утеплювач на площі 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідували», - сказала Водолага.

    За її словами, причина пожежі встановлюється.

    «Але, за попередньою інформацією, це необережне поводження з вогнем», - додала Водолага.

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