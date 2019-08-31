У столичній новобудові сталась масштабна пожежа: горів утеплювач



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Пожежа виникла на будівництві ЖК Бережанський у Києві, 31 серпня 2019

У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка

У Києві сталася масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу «Бережанський». Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Відомо, що пожежа сталася на будівництві житлового комплексу за адресою вулиця Бережанська, 15.

За попередніми даними, полум'ям охоплено 200 квадратних метрів утеплювача. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага,

повідомлення про пожежу надійшло близько 12:30.

«У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка, утеплювач на площі 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідували», - сказала Водолага.

За її словами, причина пожежі встановлюється.

«Але, за попередньою інформацією, це необережне поводження з вогнем», - додала Водолага.