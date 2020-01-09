Біля метро «Чернігівська» в Києві помер чоловік



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Чоловік помер до приїзду медиків

Чоловік не дочекався приїзду швидкої допомоги

Поблизу станції метро «Чернігівська» у Києві 80-річному чоловіку стало зле. Він попросив перехожих викликати йому «швидку», однак помер на місці, так і не дочекавшись допомоги. Про це повідомила прессекретарка поліції Дніпровського району Києва Ганна Шевчук.

«Біля станції метро «Чернігівська» чоловікові стало зле. Помер на місці. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, після чого тіло померлого заберуть на судово-медичну експертизу, після якої буде встановлена точна причина смерті», - сказала вона в коментарі УНН.

Речниця поліції додала, що чоловік - місцевий мешканець, 1939 року народження.

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