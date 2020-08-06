Інспекція відмовила у дозволі на будівництво ТРЦ біля метро «Лісова»



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Проєкт ТРЦ «Лісовий», який планували збудувати між Броварським проспектом та вулицею Кіото

Забудовник планував звести ТРЦ на площі 4 га

28 липня Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила ТОВ «Женсан» у видачі дозволу на будівництво багатофункціонального торговельно-розважального центру біля станції метро «Лісова» у Києві.

Відповідна відмова розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

Інспектор будівельного нагляду вказав на такі причини:

забудова не відповідає Генплану м. Києва,

у проекті не забезпечено необхідну кількість паркувальних майданчиків,

розрахунок класу наслідків зроблений на підставі площі ТРЦ на 141 тис. кв. м, тоді як в експертному звіті проєкту ТРЦ – 171 тис. кв. м,

не надано фотокопію договору підряду на здійснення технічного нагляду та ін.

Про це пишуть «Наші гроші».

У 2004 році Київрада передала ТОВ «Женсан» в оренду на 25 років для будівництва багатофункціонального торговельного центру ділянку площею 4,01 га. Цю ділянку сформували з двох частин – 2,3 га і 1,71 га, які перебували у користуванні «Київзеленбуду» і «Київавтодору» відповідно. Вказаним рішенням Київрада виключила 2,3 га з категорії земель лісового фонду. А також припинила право користування автодору 1,71 га, де планувалося будівництво підходів до станції метро. Обидві ділянки були віднесені до земель запасу житлової та громадської забудови.

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Женсан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).

Як повідомлялося, кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».

К липня 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження «Про реконструкцію станції метрополітену «Лісова» з надбудовою надземного пішохідного переходу та примиканням його до торговельно-розважального центру на вулиці Кіото у Деснянському районі міста Києва».