  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інспекція відмовила у дозволі на будівництво ТРЦ біля метро «Лісова»

    • Розсилка
    <span>Проєкт ТРЦ &laquo;Лісовий&raquo;, який планували збудувати між Броварським проспектом та вулицею Кіото</span> - Інспекція відмовила у дозволі на будівництво ТРЦ біля метро «Лісова»
    Проєкт ТРЦ «Лісовий», який планували збудувати між Броварським проспектом та вулицею Кіото

    Забудовник планував звести ТРЦ на площі 4 га

    28 липня Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила ТОВ «Женсан» у видачі дозволу на будівництво багатофункціонального торговельно-розважального центру біля станції метро «Лісова» у Києві.

    Відповідна відмова розміщена на офіційному сайті ДАБІ.

    • Інспектор будівельного нагляду вказав на такі причини:
    • забудова не відповідає Генплану м. Києва,
    • у проекті не забезпечено необхідну кількість паркувальних майданчиків,
    • розрахунок класу наслідків зроблений на підставі площі ТРЦ на 141 тис. кв. м, тоді як в експертному звіті проєкту ТРЦ – 171 тис. кв. м,
    • не надано фотокопію договору підряду на здійснення технічного нагляду та ін.

    Про це пишуть «Наші гроші».

    У 2004 році Київрада передала ТОВ «Женсан» в оренду на 25 років для будівництва багатофункціонального торговельного центру ділянку площею 4,01 га. Цю ділянку сформували з двох частин – 2,3 га і 1,71 га, які перебували у користуванні «Київзеленбуду» і «Київавтодору» відповідно. Вказаним рішенням Київрада виключила 2,3 га з категорії земель лісового фонду. А також припинила право користування автодору 1,71 га, де планувалося будівництво підходів до станції метро. Обидві ділянки були віднесені до земель запасу житлової та громадської забудови.

    11_92

    Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації надав ТОВ «Женсан» містобудівні умови і обмеження (МУО) для проектування будівництва торгового центру з паркінгом біля станції метро «Лісова» (у тому числі, на території парку «Кіото»).

    Як повідомлялося, кияни обурені через видалення дерев на місці будівництва торгово-розважального комплексу біля метро «Лісова».

    К липня 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження «Про реконструкцію станції метрополітену «Лісова» з надбудовою надземного пішохідного переходу та примиканням його до торговельно-розважального центру на вулиці Кіото у Деснянському районі міста Києва». 

     

    Київ метро будівництво забудова КМДА ДАБІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ