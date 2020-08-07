Будівництво метро на Виноградар триває. За два тижні розпочнуть розробку тунелю між станціями
За словами Кличка, карантин трохи сповільнив темпи будівництва
Будівництво метро на Виноградар триває. Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями «Сирець» та «Мостицька». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції «Мостицька».
«Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - «Мостицька» та «Проспект правди» - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція «Мостицька». Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко. - Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями «Мостицька» та «Сирець», - повідомив мер.
За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник – «Київметробуд» - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.
Щодо потужності щита. - За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів.
«Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нових станції метро», - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, будівницвто нових станцій метро в Києві викликало хвилю скандалів. Зокрема, Печерський районний суд Києва 16 січня 2020-го року наклав арешт на кошти ВАТ «Київметробуд», щоб уникнути їх розкрадання. Таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження для запобігання незаконного заволодіння грошима під час будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» в напрямку житлового масиву Виноградар.