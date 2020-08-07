Будівництво метро на Виноградар триває. За два тижні розпочнуть розробку тунелю між станціями



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Коли запрацюють дві нові станції метро - поки що невідомо

За словами Кличка, карантин трохи сповільнив темпи будівництва

Будівництво метро на Виноградар триває. Орієнтовно через два тижні метробудівці планують розпочати роботи з розробки тунелю між станціями «Сирець» та «Мостицька». Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Також мер показав відео з будівельного майданчика біля майбутньої станції «Мостицька».

«Будівництво двох нових станцій метро на Виноградар - «Мостицька» та «Проспект правди» - важливий для столиці та для комфорту киян проект. Вчора я був на будівельному майданчику – на місці, де буде майбутня станція «Мостицька». Поспілкувався, зокрема, і з німецькими фахівцями - представниками заводу-виробника тунелепрохідницького щита. Вони прибули до Києва контролювати роботи з його налаштування, - сказав Кличко. - Орієнтовно через 2 тижні вже мають розпочати роботи з розробки тунелю між станціями «Мостицька» та «Сирець», - повідомив мер.

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За його словами, через карантинні обмеження представники заводу-виробника не могли приїхати до України раніше, тому це трохи вплинуло на графік робіт. Втім, підрядник – «Київметробуд» - обіцяє, що це не призведе до значних затримок будівництва, і вони готові прискорити виконання робіт.



Щодо потужності щита. - За місяць комплекс проходитиме близько 200 метрів під землею. І десь за півроку прокладе один із тунелів.



«Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають. Місто тримає на контролі цей важливий проект. Фінансує його в повному обсязі. І ми робимо все, щоб наприкінці наступного року відкрити дві нових станції метро», - наголосив Віталій Кличко.

У Києві почали будівництво ще двох станцій метро

Нагадаємо, будівницвто нових станцій метро в Києві викликало хвилю скандалів. Зокрема, Печерський районний суд Києва 16 січня 2020-го року наклав арешт на кошти ВАТ «Київметробуд», щоб уникнути їх розкрадання. Таке рішення було прийнято в рамках кримінального провадження для запобігання незаконного заволодіння грошима під час будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» в напрямку житлового масиву Виноградар.