У столичній підземці стався технічний збій
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Поїзди рухаються зі зміненими маршрутами
У Київському метрополітені стався технічний збій на синій лінії. Про це інформує прес-служба підприємства.
«Рух поїздів організовано від станції «Теремки» до «Контрактової площі», від станції «Оболонь» до «Героїв Дніпра», - сказано у повідомленні.
Метрополітен перепрошує за незручності. Причин технічного збою не названо.
Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено, зазначили у прес-службі.