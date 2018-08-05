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    У столичній підземці стався технічний збій

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    У столичній підземці стався технічний збій

    Поїзди рухаються зі зміненими маршрутами

    У Київському метрополітені стався технічний збій на синій лінії. Про це інформує прес-служба підприємства.

    «Рух поїздів організовано від станції «Теремки» до «Контрактової площі», від станції «Оболонь» до «Героїв Дніпра», - сказано у повідомленні.

    Метрополітен перепрошує за незручності. Причин технічного збою не названо.

    Про відновлення руху у звичайному режимі буде одразу повідомлено, зазначили у прес-службі.

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