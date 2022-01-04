  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Займання виникло на першому поверсі двоповерхової будівлі на території яхт-клубу - У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)

    Займання виникло на першому поверсі двоповерхової будівлі на території яхт-клубу

    фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу на території яхт-клубу

    У вівторок, 4 січня, сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:27.

    На місці вогнеборці встановили, що займання виникло на першому поверсі двоповерхової будівлі на території яхт-клубу.

    Пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано об 11:30.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)
    фото: ДСНС

    На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Гідропарк рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)