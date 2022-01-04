У Гідропарку горіла будівля яхт-клубу (фото, відео)

Займання виникло на першому поверсі двоповерхової будівлі на території яхт-клубу

Рятувальники за годину ліквідували пожежу на території яхт-клубу

У вівторок, 4 січня, сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 10:27.

На місці вогнеборці встановили, що займання виникло на першому поверсі двоповерхової будівлі на території яхт-клубу.

Пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано об 11:30.

На місці було задіяно три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.