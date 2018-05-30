У столичному парку з’явився величезний лабіринт (фото)

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Зелений лабіринт у парку Відрадний

Кияни отримали змогу прогулюватись «коридорами» зеленого лабіринту

У вівторок, 29 травня, було завершено роботи зі створення зеленого лабіринту на центральній алеї парку «Відрадний», що у Солом’янському районі Києві. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Лабіринт створено фахівцями Комунального підприємства з утримання зелених насадженьСолом‘янського району.

Зеленбудівці звернулися з проханням до відпочиваючих, як використовувати цей лабіринт: «Ви можете прогулюватись його «коридорами», фотографуватись чи просто милуватись зеленню декоративних кущів. Поряд з цим категорично забороняється переміщення декоративної кори і гранітного відсіву під кущі чи викидання за межі лабіринту».

Нагадаємо, у квітні у парку «Відрадний» стартували роботи з капітального ремонту.

Планувався ремонт існуючих доріжок та дооблаштування нових в місцях руху людей через газони до місць відпочинку, транспортних зупинок та житлових масивів. Також передбачено влаштування лав та урн, шлагбауму, заміна паркану зі сторони стадіонного комплексу НАУ, ремонт та модернізація спортивного та дитячого майданчиків, ремонт системи зовнішнього освітлення із заміною мережевих кабелів та опор освітлення. Окрім цього, було заплановано влаштування зрошувальної системи на центральній частині парку, озеленення території та інші роботи.