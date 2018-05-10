У столичному військоматі пояснили затримання хлопців у хостелі

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Голосіївський районний військовий комісаріат

8 травня були затримані 9 хлопців у хостелі в Києві

Київський військовий комісаріат підтвердив, що 8 травня були затримані 8 хлопців у хостелі в Києві.

У повідомленні військомату ідеться про те, що близько 7 години ранку представники Національної поліції Голосіївського району Києва прийшли з перевіркою до хостелу «Гавана».

Там, ідеться у повідомленні, правоохоронці виявили «громадян чоловічої статті призовного віку в кількості 9 чоловік без військово-облікових документів».

«У зв’язку з тим, що в Україні проводяться заходи призову громадян на строкову військову службу та перевірки осіб, які ухиляються від військової служби у Збройних Силах України, вказаним громадянам було запропоновано прослідувати до Голосіївського районного у місті Києві військового комісаріату для з’ясування обставин», — пояснили у військоматі.

П'ятеро з них не підлягали призову за станом здоров’я, а також «морально-діловими якостями», а інші 4 громадяни перебували в розшуку за ухилення від військової служби.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок примусової доставки у військкомату Києві. У жовтні минулого року поліція здійснила рейд в одному з нічних клубів, під час якого доправила у пункт збору призовників 32 особи.

Зранку 9 травня журналісти видання зв’язались з Київським міським військовий комісаріатом. Черговий повідомив, що нічого не знає про примусове привезення людей на медогляд. Зв’язатися з віськкоматом Голосіївського району, до якого спочатку відвезли хлопців, не вдалося.

Журналістів не пустили на територію київського пункту збору призовників, у якому досі перебувають хлопці. Керівництва пункту на місці немає. Старший солдат повідомив, що згодом п’ятеро затриманих хлопців будуть розподілені по військових частинах для проходження обов’язкової служби.