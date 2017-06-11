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    У столиці чоловік намагався купити автомобіль за гроші, виготовлені за допомогою ксероксу

    Вилучені фальшивки та їх невдаха-власник передані поліції
    Сьогодні в Києві в одному з відділень ПриватБанку службою безпеки затриманий і переданий поліції житель столиці, який намагався внести в рахунок оплати автомобіля близько 300 тисяч фальшивих гривень, виготовлених за допомогою звичайного ксерокса. Про це повідомляє прес-служба банку. За словами затриманого, ці гроші він отримав у
    • Сьогодні, 17:30
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    Вилучені фальшивки та їх невдаха-власник передані поліції

    Сьогодні в Києві в одному з відділень ПриватБанку службою безпеки затриманий і переданий поліції житель столиці, який намагався внести в рахунок оплати автомобіля близько 300 тисяч фальшивих гривень, виготовлених за допомогою звичайного ксерокса. Про це повідомляє прес-служба банку.

    За словами затриманого, ці гроші він отримав у «фірмовій» упаковці одного з приватних українських банків від нелегального валютного міняйли як оплату за 11 тисяч доларів США. З нелегальними «валютниками» клієнт познайомився в Інтернеті, а отримані гроші перелічити полінувався.

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    «Вилучені фальшивки навіть фальшивими грошима назвати складно, таку підробку видно без застосування спецобладнання, – зазначає керівник служби безпеки ПриватБанку Сергій Болотін. – Цей випадок вкотре доводить, що найвигіднішим і найбезпечнішим способом обміну валюти є операції в касі банку».

    Вилучені фальшивки та їх невдаха-власник передані поліції. За фактами шахрайства відкрито кримінальне провадження, поліція вживає заходів із затримання «валютника» та його можливих поплічників.

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