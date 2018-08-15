У столиці демонтовали МАФи, які спричинили масове отруєння шаурмою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом Держпродспоживслужба Києва обстежила 59 точок продажу шаурми в столиці

У Києві тимчасово призупинили роботу 25 точок продажу шаурми. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Києва.

Також служба повідомляє, що усі точки продажу шаурми, що спричинили масове отруєння людей, — демонтовані.

«За результатами проведеного обстеження на об’єктах виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у зв’язку з чим відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Також видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів цеху по виготовленню м’ясних виробів та складено Протокол на суму шести неоподаткованих мінімумів. Точки продажу шаурми, яка спричинила масове отруєння людей — демонтовані», - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі м. Києва додали, що обстежено 59 об’єктів, відкрито кримінальне провадження, складено 8 адміністративних протоколів за ст. 164 КУпАП (ГУНП) та ст. 65 ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, призупинено роботу 25 об’єктів спільно з Національною поліцією, видано Приписи про усунення порушень.

«За поданням Держпродспоживслужби м. Києва Департаментом міського благоустрою КМДА демонтовано 20 незаконних об’єктів, де виготовляли та продавали шаурму без дозвільної документації», — резюмували у прес-службі.