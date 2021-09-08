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    У столиці дев’ятого вересня перекриють рух транспорту (карта)

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    Об&rsquo;їхати ділянку, на якій триває ремонт, можна через вул. Вишгородську - У столиці дев’ятого вересня перекриють рух транспорту (карта)

    Об’їхати ділянку, на якій триває ремонт, можна через вул. Вишгородську

    Фото: Wikipedia

    Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської (у напрямку вул. Скляренка) буде перекрито, а також буде перекрито виїзд із вул. Пріорської

    У Києві на частині вул. Автозаводської із 09:30 до 22:00 дев’ятого вересня перекриють рух транспорту. Про це інформує КК «Київавтодор».

    На вулиці Автозаводській завершується середній ремонт. Упродовж 9 вересня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть на ділянці від вул. Дубовицької до вул. Пріорської, а також на вул. Пріорській.

    Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської (у напрямку вул. Скляренка) буде перекрито. Також буде перекрито виїзд із вул. Пріорської.

    Об’їхати ділянку, на якій триває ремонт, можна через вул. Вишгородську.

    КК «Київавтодор» просить водіїв не лишати авто на ділянках доріг, які асфальтуватимуть.

    Нагадаємо, раніше у Києві у зв’язку із проведенням забігу Uklon Night Run 2021 було обмежено рух транспорту на Подолі та Набережному шосе, через що був змінений маршрут громадського транспорту.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    У столиці дев’ятого вересня перекриють рух транспорту (карта)