«Київводоканал» розпочав ремонтні роботи у столиці: які вулиці залишаться без води (список)
Ремонтні роботи триватимуть до 11 вересня
Цього тижня «Київводоканал» планує ремонтні роботи на водомережі низки вулиць, на час яких відключить водопостачання. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
З 20:00 7 вересня до 07:00 8 вересня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Грушевського, 34/1;
- вул. Московська, 2;
перелік адрес, за якими можливе пониження тиску:
- вул. Інститутська;
- вул. Липська;
- вул. Шовковична ;
- вул. Садова.
З 20:00 9 вересня до 07:30 10 вересня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Зоологічна, 12/15, 8, 6, 10, 3, 3а.
9 вересня з 09:00 до 17:30 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Козацька, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 57, 59, 61, 63, 65,, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85;
- вул. Ужгородська, 32, 34, 31, 33, 35, 37;
- вул. Гориста, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
9 вересня з 09:30 до 18:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Межигірська, 10/6.
11 вересня з 08:00 до 20:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Святошинська, 29, 32, 32а, 32б, 34.
Нагадаємо, кияни отримали платіжки за користування водою у липні з підвищеним тарифом. Багатьох мешканців міста обурили великі суми. Тож, «Київводоканал» вирішив пояснити, хто встановлює тарифи на водопостачання та водовідведення та що входить у структуру тарифу.
До слова, на покращення водопостачання Київ витратить 70 млн євро французького кредиту.
Нещодавно «Київводоканал» навів факти на користь того, чому вода з-під крана краща, ніж пляшкова.
У відповідь кияни заявили, що воду з-під крана пити неможливо, оскільки вона брудна та смердюча.