У столиці горіла офісна будівля



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Внаслідок пожежі вигоріло два кабінети

Сьогодні, 10 вересня, на вул. Берковецькій, 10 у Києві виникла пожежа в офісній будівлі. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 09:44, інформує прес-служба столичних рятувальників.

Після прибуття на місце виклику вогнеборці встановили, що загоряння сталося в офісному приміщенні на другому поверсі 3-поверхової будівлі розміром 15х100 м.

О 10:22 пожежу на площі 70 кв. м вдалося локалізувати, а о 10:52 – ліквідувати.

Внаслідок пожежі вигоріло 2 кабінети на другому поверсі.

На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Внаслідок події жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 10 вересня вранці на узбіччі проїжджої частини дороги на вул. Рильській, 2, що у Печерському районі столиці, сталася пожежа в автомобілі Daewoo Nexia.