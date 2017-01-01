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    У столиці майже на місяць обмежили рух Південним мостом

    Обмеження вступають у дію 26 листопада і триватимуть до 20 грудня
    У Києві відсьогодні обмежено рух Південним мостом. Про це інформує і «Київавтодор» у Facebook. Обмеження встановлені у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено
    • Вчора, 09:33
    • Розсилка

    Обмеження вступають у дію 26 листопада і триватимуть до 20 грудня

    У Києві відсьогодні обмежено рух Південним мостом. Про це інформує і «Київавтодор» у Facebook.

    Обмеження встановлені у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху.

    Корпорація «Київавтодор» просить вибачень за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Обмеження триватимуть до 20 грудня.

    Київ громадський транспорт Київавтодор
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