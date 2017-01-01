У столиці майже на місяць обмежили рух Південним мостом

Обмеження вступають у дію 26 листопада і триватимуть до 20 грудня

У Києві відсьогодні обмежено рух Південним мостом. Про це інформує і «Київавтодор» у Facebook. Обмеження встановлені у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено



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Обмеження вступають у дію 26 листопада і триватимуть до 20 грудня

У Києві відсьогодні обмежено рух Південним мостом. Про це інформує і «Київавтодор» у Facebook.

Обмеження встановлені у зв’язку з виконанням робіт з встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху.

Корпорація «Київавтодор» просить вибачень за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Обмеження триватимуть до 20 грудня.