У столиці нагородили переможниць конкурсу «Киянка року» (фото)



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Нагородження жінок проводиться вже чотирнадцятий рік поспіль Фото: пресслужба КМДА

Визначено переможниць в 11 номінаціях

Із нагоди 8 березня у Колонній залі Київської міської держадміністрації відбулося традиційне нагородження переможниць конкурсу «Киянка року». Заступниця голови КМДА Марина Хонда привітала учасниць конкурсної програми та нагородила переможниць в 11 номінаціях.

«Сьогодні ми не просто вітаємо жінок. Для мене «Киянка року» – це жінка, яка робила не лише те, що потрібно, а й те, що хотіла. Жінка, яка повністю реалізувала свій потенціал, але не втратила жіночність. Об’єднати ці риси – це величезна робота над собою. Мені дуже приємно вручати ці нагороди, бо я знаю ціну того, що жінка робить для досягнення успіху. Ми постійно маємо усім доводити, що ми можемо впоратися з будь-якими складнощами. І тільки це вже робить кожну з нас «Киянкою року», – зазначила Хонда.

У заході взяли участь багатодітні матері; жінки, які виховують дітей з інвалідністю, дітей-сиріт; жінки-волонтери; жінки-учасниці антитерористичної операції; представниці громадських організацій жінок та інші.

Переможниці за номінаціями:

«Жінка – берегиня домашнього затишку» – Іщук Лідія Олександрівна, мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу.

«За внесок жінки в охорону здоров’я» – Карачевська Людмила Степанівна, завідувачка стоматологічного відділення, лікарка-стоматолог вищої категорії.

«Жінка – найкращий освітянин року» – Комракова Марина Іванівна, директорка спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 220 міста Києва.

«Жінка – втілення духовності, турботи та милосердя» – Новік Людмила Федорівна, директорка Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва.

«За внесок жінки у розвиток культури та мистецтва» – Носенко Людмила Віталіївна, викладачка класу циркового мистецтва у Київській дитячій музичній школі № 14 ім. Д. Кабалевського Солом’янського району м. Києва.

«Жінка – втілення духовності, турботи та милосердя» – Романюк Валентина Петрівна, керівниця Деснянської районної організації Товариства Червоного Хреста України.

«Жіноча ініціатива» – Руденко Ірина Станіславівна, заступниця головного редактора в Українському освітянському видавничому центрі «Оріон».

«Жінка у мистецтві» – Сухомлинова Світлана Миколаївна, голова Президії Київської міської ради директорів мистецьких шкіл.

«Педагог – інноватор» – Тупало Вікторія Володимирівна, реалізаторка основних засад функціонування Нової української школи.

«Жінка – втілення самовідданості благородній справі, турботлива та відважна» – Чувакова Тетяна Яківна, голова Громадської організації «Координаційний Центр Допомоги».

Конкурсна програма була започаткована у 2006 році з метою сприяння впровадженню політики гендерної рівності в усі сфери суспільного життя, привернення уваги широкої громадськості до ролі жінки у суспільстві.

Переможницями програми стають жінки-киянки, які своєю діяльністю сприяють розвитку усіх сфер суспільного життя міста, є неформальними лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя міста.

За 2019 рік представлено 11 конкурсанток у різних номінаціях, із них: 10 від кожного району та 1 кандидатка від громадської організації «Спілка жінок міста Києва». Нагородження проводиться вже чотирнадцятий рік поспіль.