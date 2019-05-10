У столиці оперативники затримали іноземця, який обкрадав автівки



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Затримання крадія Фото: Нацполіція

Зловмисник розбив скло задніх дверей та забрав із салону сумку з грішми та особистими речами

Під час операції «Мігрант» працівники карного розшуку столичного главку затримали чоловіка відразу після скоєння крадіжки з автомобіля на проспекті Павла Тичини. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку ГУНП у Києві Віталій Отрудько, поліцейські помітили невідомого, який розбив скло припаркованого автомобіля та вихопив із салону сумку. Проте, далеко втекти йому завадили оперативники.

«Слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції провела огляд місця події та вилучила речові докази, а саме: чоловічу сумку з документами і грішми та знаряддя злочину – інструмент, яким він розбив скло. Ми встановили, що 25-річний затриманий – іноземець, раніше проблем із законом не мав. Взимку він приїхав до України, але не має постійного місця проживання», – додав Отрудько.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.