У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
- Сьогодні, 12:14
-
Розсилка
У результаті ДТП чотирьох осіб госпіталізували
У ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
Близько 8-ї ранку поліція отримала повідомлення, що поблизу Жулянського мосту сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка.
На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.
Попередньо відомо, що маршрутне таксі «Мерседес» зіштовхнулося з мікроавтобусом «Форд Транзит». У результаті маршрутка перекинулася на лівий бік. П’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, з них чотирьох у задовільному стані госпіталізували. Водій іншого авто не постраждав.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, у рамках якого будуть встановлені обставини та механізм автопригоди.