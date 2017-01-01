У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)

У результаті ДТП чотирьох осіб госпіталізували

У ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. Близько 8-ї ранку поліція отримала повідомлення, що поблизу Жулянського мосту сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка. На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального



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ДТП

У результаті ДТП чотирьох осіб госпіталізували

У ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Близько 8-ї ранку поліція отримала повідомлення, що поблизу Жулянського мосту сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка.

На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.

Попередньо відомо, що маршрутне таксі «Мерседес» зіштовхнулося з мікроавтобусом «Форд Транзит». У результаті маршрутка перекинулася на лівий бік. П’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, з них чотирьох у задовільному стані госпіталізували. Водій іншого авто не постраждав.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, у рамках якого будуть встановлені обставини та механізм автопригоди.