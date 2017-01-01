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    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)

    У результаті ДТП чотирьох осіб госпіталізували
    У ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. Близько 8-ї ранку поліція отримала повідомлення, що поблизу Жулянського мосту сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка. На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального
    • Сьогодні, 12:14
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    ДТП
    ДТП

    У результаті ДТП чотирьох осіб госпіталізували

    У ДТП за участі маршрутного таксі в Києві постраждали п'ятеро осіб. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Близько 8-ї ранку поліція отримала повідомлення, що поблизу Жулянського мосту сталася аварія, внаслідок якої перекинулася маршрутка.

    На місце події відразу прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, а також слідчі Головного управління поліції Києва.

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    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)
    У столиці перекинулася маршрутка, є постраждалі (фото)

    Попередньо відомо, що маршрутне таксі «Мерседес» зіштовхнулося з мікроавтобусом «Форд Транзит». У результаті маршрутка перекинулася на лівий бік. П’ятеро пасажирів маршрутного таксі отримали тілесні ушкодження, з них чотирьох у задовільному стані госпіталізували. Водій іншого авто не постраждав.

    Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження, у рамках якого будуть встановлені обставини та механізм автопригоди.

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