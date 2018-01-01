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    У столиці під час руху загорівся тролейбус

    Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки
    Ввечері, 2 січня, у Києві неподалік станції метро Лісова під час руху загорівся тролейбус, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє ДСНС у Києві. За даними пожежників, повідомлення про займання надійшло о 17:36. Тролейбус перебував на повороті з вул. Маршала Жукова на просп. Лісовий. Пожежники прибули на місце
    • Вчора, 21:59
    • Розсилка
    У Києві під час руху загорівся тролейбус
    Фото: dtp.kiev.ua
    У Києві під час руху загорівся тролейбус

    Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки

    Ввечері, 2 січня, у Києві неподалік станції метро Лісова під час руху загорівся тролейбус, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє ДСНС у Києві.

    За даними пожежників, повідомлення про займання надійшло о 17:36. Тролейбус перебував на повороті з вул. Маршала Жукова на просп. Лісовий.

    Пожежники прибули на місце події: о 17:43 пожежу було локалізовано, а о 18:36 — ліквідовано.

    «Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що під обшивкою тролейбуса тліли легкозаймисті матеріали», — йдеться в повідомленні.

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    У столиці під час руху загорівся тролейбус
    У столиці під час руху загорівся тролейбус
    У столиці під час руху загорівся тролейбус
    У столиці під час руху загорівся тролейбус
    У столиці під час руху загорівся тролейбус

    Попередньо, причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки з послідуючим розповсюдженням вогню на салон тролейбуса.

    Загиблих та травмованих немає.

    пожежа Київ ДСНС метро
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