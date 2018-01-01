У столиці під час руху загорівся тролейбус
- Вчора, 21:59
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Фото: dtp.kiev.ua
У Києві під час руху загорівся тролейбус
Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки
Ввечері, 2 січня, у Києві неподалік станції метро Лісова під час руху загорівся тролейбус, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Про це повідомляє ДСНС у Києві.
За даними пожежників, повідомлення про займання надійшло о 17:36. Тролейбус перебував на повороті з вул. Маршала Жукова на просп. Лісовий.
Пожежники прибули на місце події: о 17:43 пожежу було локалізовано, а о 18:36 — ліквідовано.
«Гасіння пожежі ускладнювалось тим, що під обшивкою тролейбуса тліли легкозаймисті матеріали», — йдеться в повідомленні.
Попередньо, причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки з послідуючим розповсюдженням вогню на салон тролейбуса.
Загиблих та травмованих немає.