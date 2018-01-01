У столиці під час руху загорівся тролейбус

Причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки

Ввечері, 2 січня, у Києві неподалік станції метро Лісова під час руху загорівся тролейбус, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє ДСНС у Києві. За даними пожежників, повідомлення про займання надійшло о 17:36. Тролейбус перебував на повороті з вул. Маршала Жукова на просп. Лісовий. Пожежники прибули на місце