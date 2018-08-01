У столиці раніше судимий чоловік накинувся із «заточкою» на двох киян



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Поліції затримала 62-річного киянина

Із колото-різаними пораненнями потерпілих доставили в лікарню, а зловмисника – до управління поліції

У Солом’янському районі Києва раніше судимий зловмисник обурився, що компанія молодиків випивала на спортмайданчику, тож під час конфлікту він дістав металевий предметі вдарив ним двох учасників. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

«Близько 2-ї години неподалік від магазину на бульварі Вацлава Гавела кілька молодиків пили пиво. У цей час 62-річний чоловік із подругою проходили повз. Він зробив компанії зауваження, і виникла словесна перепалка», - йдеться в повідомленні.

Начальник відділу поліції Солом’янського управління поліції Павло Чеханюк розповів: «Чоловік провів жінку додому і повернувся, прихопивши із собою «заточку». Під час конфлікту він наніс два удари в плече 24-річному киянину та один удар у черевну порожнину його 29-річному товаришеві. Каретою «швидкої» поранених доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Сам зловмисник теж отримав тілесні ушкодження, адже потерпілі намагалися чинити опір».

Екіпаж патрульної поліції спільно зі слідчо-оперативною групою Солом’янського управління поліції затримали 62-річного місцевого мешканця. Встановлено, що він раніше судимий за вчинення майнових злочинів.

«Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затриманому оголошені підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 121 та 125 Кримінального кодексу України: умисне нанесення тяжких та легкихтілесних ушкоджень. Крім того, розслідується кримінальне провадження за статтею 124 Кримінального кодексу України - умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони», - додав Чеханюк.

Після проведення всіх слідчих дій правоохоронці нададуть оцінку діям кожного учасника конфлікту.