У столиці рецидивіст зґвалтував та пограбував жінку



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За наданими прикметами поліцейські розшукали та затримали ґвалтівника

У четвер, 30 серпня, до Дніпровського управління поліції вчора звернулася жінка, яка повідомила про те, що вночі на бульварі Амвросія Бучми її зґвалтував та пограбував незнайомець. На місце події прибули працівники поліції, яким потерпіла детально описала кривдника, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, правопорушник повалив жінку на землю, схопив за шию та зґвалтував. Далі забрав у неї сумку з речами та зірвав із шиї золотий ланцюжок.

«Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 21-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. У минулому році звільнився із місць позбавлення волі», – повідомив Пасічник.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, в середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, зґвалтував і після цього пограбував жінку. Поліція розшукувала чорний автомобіль, на якому зник можливий підозрюваний.