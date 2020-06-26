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    У столиці слідчий «загубив» 1,2 млн грн, вилучені під час обшуку (фото)

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    Розслідуванням справи займається ДБР - У столиці слідчий «загубив» 1,2 млн грн, вилучені під час обшуку (фото)
    Розслідуванням справи займається ДБР
    Фото: Офіс генпрокурора

    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

    Правоохоронці викрили слідчого Голосіївського Управління поліції в Києві на втраті вилучених під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн.

    Колишньому слідчому повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    «За даними слідства, у 2018 році працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн. В порушення вимог законодавства України слідчий не забезпечив їх належне зберігання, що призвело до їх втрати», - йдеться в повідомленні.

    На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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    У столиці слідчий «загубив» 1,2 млн грн, вилучені під час обшуку (фото)
    У столиці слідчий «загубив» 1,2 млн грн, вилучені під час обшуку (фото)

    Викрито поліцейського прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

    Національна поліція України Київ кримінал Офіс Генерального прокурора гроші Державне бюро розслідувань
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