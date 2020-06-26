У столиці слідчий «загубив» 1,2 млн грн, вилучені під час обшуку (фото)



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Розслідуванням справи займається ДБР Фото: Офіс генпрокурора

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Правоохоронці викрили слідчого Голосіївського Управління поліції в Києві на втраті вилучених під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн.

Колишньому слідчому повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, у 2018 році працівник поліції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні, вилучив під час обшуку на одному з підприємств 1,2 млн грн. В порушення вимог законодавства України слідчий не забезпечив їх належне зберігання, що призвело до їх втрати», - йдеться в повідомленні.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито поліцейського прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.