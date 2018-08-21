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    У столиці судять підприємця, який намагався підкупити посадовця КМДА

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    Затримання зловмисника &laquo;на гарячому&raquo; під час надання посадовцю неправомірної вигоди - У столиці судять підприємця, який намагався підкупити посадовця КМДА
    Затримання зловмисника «на гарячому» під час надання посадовцю неправомірної вигоди

    Підприємець, який за 24 тис. доларів намагався підкупити посадовця КМДА, постав перед судом

    Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено розслідування у кримінальному провадженні відносно громадянина, викритого у наданні службовій особі Київської міської державної адміністрації неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    «Установлено, що представник приватного підприємства пропонував та у подальшому надав керівнику Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації грошові кошти у сумі 24000 доларів США за погодження дозволів на розміщення рекламних бордів», - йдеться в повідомленні.

    Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 17 квітня 2018 року слідчі Печерського управління поліції спільно з оперативними працівниками СБУ в Києві та Київській області затримали зловмисника «на гарячому» під час надання посадовцю неправомірної вигоди.

    За результатами слідства громадянину оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою дій, з використанням наданого їй службового становища).

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    У столиці судять підприємця, який намагався підкупити посадовця КМДА
    У столиці судять підприємця, який намагався підкупити посадовця КМДА

    На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Як повідомлялося, на Київщині викрито на хабарі служителя Феміди.

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