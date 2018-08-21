У столиці судять підприємця, який намагався підкупити посадовця КМДА
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Підприємець, який за 24 тис. доларів намагався підкупити посадовця КМДА, постав перед судом
Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено розслідування у кримінальному провадженні відносно громадянина, викритого у наданні службовій особі Київської міської державної адміністрації неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
«Установлено, що представник приватного підприємства пропонував та у подальшому надав керівнику Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації грошові кошти у сумі 24000 доларів США за погодження дозволів на розміщення рекламних бордів», - йдеться в повідомленні.
Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 17 квітня 2018 року слідчі Печерського управління поліції спільно з оперативними працівниками СБУ в Києві та Київській області затримали зловмисника «на гарячому» під час надання посадовцю неправомірної вигоди.
За результатами слідства громадянину оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою дій, з використанням наданого їй службового становища).
На даний час обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.
Як повідомлялося, на Київщині викрито на хабарі служителя Феміди.