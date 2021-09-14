У Києві полетіли голови чиновників за погану роботу

Мер доручив головам столичних районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно

Мер Києва Віталій Кличко зібрав нараду з головами столичних районів, главами керуючих компаній міста та контактного центру 1551 щодо роботи ЖКГ та благоустрою в Києві. Через незадовільну роботу Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району її директора, Дмитра Савченка, сьогодні звільнили, повідомляє пресслужба КМДА.

«Хочу сказати головне: ефективно виконуючи свою роботу, ви забезпечуєте функціонування столиці як єдиного механізму. І навіть найменший збій – це збій усієї системи. Ми працюємо в непростих умовах, що ускладнені зношеністю інфраструктури, а також критичним станом великої частини житлового фонду. Але складність роботи не є виправданням безвідповідальності та безладу! Є речі, які допускати не можна, тим більше в столиці», – наголосив мер.

Він навів приклад недбалості комунальних служб, коли мешканці будинку в центрі Києва, на вулиці Гончара,6, залишились без води майже на три доби. Люди носили воду з навколишніх будинків у свої квартири для елементарних потреб.

«При цьому комунальні служби сиділи і чекали, поки минуть вихідні! Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки мешканці не передали інформацію меру! Так навіщо тоді ЖЕК, комунальні служби, голова району? Керівники служб та підрозділів, які не здатні ефективно виконувати свою роботу, забезпечити сервіс киянам, не будуть тут працювати! І зокрема, глава Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Шевченківського району. Його ми звільняємо», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер також доручив головам столичних районів навести лад і відновити благоустрій на територіях, де це необхідно.

Також він акцентував увагу на проблемі ремонтів і роботи ліфтів у житлових будинках.

«Наголошую, ліфт може не працювати тільки у випадку проведення його капітального ремонту або заміни. В усіх інших випадках – це недбалість в роботі районних служб. Треба перевірити звернення щодо непрацюючих ліфтів та усунути неполадки. За адресами, де здійснюють заміну або реконструкцію, – інформувати мешканців, вивісити оголошення з інформацією про роботи та обов’язково – про терміни їх завершення», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, через рясні зливи в будинку на Маяковського 36/7 (Деснянський район) залило водою декілька квартир. Мешканці будинку скаржаться, що квартири їм заливає після кожного сильного дощу. А керуюча компанія та депутати районної ради, мовляв, на скарги не реагують. Крім того, в будинку вже давно не працює ліфт – мешканці кажуть, що це також через постійні затоплення. Однак жодна заявка в керуючу компанію, за словами людей, не була опрацьована.