У столиці троє молодиків знімали ліфтові катушки, щоб здати на металобрухт

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Затримані зловмисники, які викрадали ліфтове обладнання

У затриманих вилучили сумку з інструментами та ліфтове обладнання

До Дарницького управління поліції від місцевих жителів надходили повідомлення про крадіжки ліфтових котушок. У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до правопорушень причетні декілька осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Невдовзі правоохоронці за підозрою у вчиненні крадіжок затримали трьох зловмисників. Ними виявилися кияни 20-ти, 26-ти та 37-ми років. Один із них раніше був судимий за скоєння майнових злочинів.

У затриманих вилучили сумку з інструментами та ліфтове обладнання. Правопорушники зізналися, що викрадене планували здати до пункту прийому металобрухту.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Трьом фігурантам оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, під час якого слідчі встановлять кількість злочинних епізодів затриманих та суму завданих збитків.