Повторне зараження Covid-19 може становити загрозу для розробки вакцини – вчені



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Повторне зараження коронаврусом може бути більш небезпечним

Дослідники описали випадок повторного зараження коронавірусом 25-чоловіка з Невади

Учені з Університету Невади і інших наукових організацій США підтвердили, що при повторному зараженні Covid-19 хвороба може протікати у більш важкій формі. Результати дослідження опубліковані у журналі The Lancet Infectious Diseases.

Крім того, зазначається, що для заходів розробки вакцини проти Covid-19 повторні зараження становлять значну загрозу. Однак поки що таких випадків у світі фіксується не дуже багато.

У статті дослідники описали випадок повторного зараження коронавірусом 25-чоловіка з Невади. Він заразився двома різними видами SARS-CoV-2 протягом 48 днів. При цьому, другий випадок, на відміну від першого, потребував госпіталізації і використання кисневої підтримки. Подібні випадки відзначалися у багатьох країнах світу.

На думку вчених, вдруге пацієнт міг зазнати впливу високої дози вірусу, що викликало більш гостру реакцію. Згідно з іншими гіпотезами, чоловік постраждав від більш вірулентного штаму SARS-CoV-2, або сталося антитілозалежне посилення інфекції, коли антитіла, що виробляються організмом, погіршують наслідки від повторного зараження.

Нагадаємо, що народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич розповіла про перебіг хвороби Covid-19, яку їй діагностували вдруге. Вона розповіла, що вперше хворобу перенесла тяжче.

Своєю чергою заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков розповів, що до повторного інфікування коронавірусом схильні люди із супутніми захворюваннями.

До слова, раніше в Ізраїлі заявили, що люди почали повторно заражатися коронавірусом.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я здійснить спеціальне дослідження випадків повторного зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

Нещодавно, на Одещині жінка повторно інфікувалася коронавірусом.

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