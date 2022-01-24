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    Митники розповіли, що Україна вивозила у Росію та США протягом 2021 року

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    Загалом експортовано 3%&nbsp; шоколаду, кондитерських виробів з цукру, повітряних та вакуумних насосів - Митники розповіли, що Україна вивозила у Росію та США протягом 2021 року
    Загалом експортовано 3%  шоколаду, кондитерських виробів з цукру, повітряних та вакуумних насосів
    фото: з відкритих джерел

    Лікарських засобів експортовано за кордон найбільше – 6% від загальної вартості

    У 2021 році в зоні діяльності Київської митниці найбільш поширеними українськими товарами на експорт за вартісним показником стали ліки, шоколад, кондитерські вироби, повітряні та вакуумні насоси.Про це інформує пресслужба митниці.

    Так, лікарських засобів експортовано за кордон найбільше – 6% від загальної вартості (понад $219 млн), по 3% – шоколаду, кондитерських виробів з цукру, повітряних та вакуумних насосів.

    Основні споживачі українського експорту – Росія, Німеччина, Молдова, Польща, Білорусь та США. До цих країн експортувались товари приблизно в однакових обсягах – в межах 5-7% від загальної вартості експорту.

    Раніше повідомлялося, що Київська митниця підбила підсумки діяльності за 2021 рік.

    Нагадаємо, київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під елітними брендами.

    Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили незаконне пересилання виробів з натурального хутра норки в міжнародному поштовому відправленні.

    Також київські митники вилучили у казаха валюти на 1,5 млн грн.

    Теги: Білорусь Росія митниця Польща США Німеччина експорт продукти ліки кордон
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    Митники розповіли, що Україна вивозила у Росію та США протягом 2021 року