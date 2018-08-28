  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці відремонтують гуртожиток за 26 мільйонів гривень

    • Розсилка
    У Вінниці відремонтують гуртожиток за 26 мільйонів гривень

    У Вінниці планують провести капітальний ремонт гуртожитку Медичного університету. Очікувана вартість робіт 26 мільйонів гривень. Наразі шукають виконавців

    Відповідний тендер оголосили 23 серпня. Замовником є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Наразі триває етап подачі пропозицій. 

    У тендерній документації зазначається, що з жовтня 2018 по жовтень 2020 року у гуртожитку по вулиці Данила Галицького будуть проведені роботи з капітального ремонту та реставрації.

    Зокрема планується замінити все, від облицювання стін до систем вентиляції та водовідведення. 

    Читайте також
    Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ