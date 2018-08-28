У Вінниці відремонтують гуртожиток за 26 мільйонів гривень



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У Вінниці планують провести капітальний ремонт гуртожитку Медичного університету. Очікувана вартість робіт 26 мільйонів гривень. Наразі шукають виконавців

Відповідний тендер оголосили 23 серпня. Замовником є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Наразі триває етап подачі пропозицій.

У тендерній документації зазначається, що з жовтня 2018 по жовтень 2020 року у гуртожитку по вулиці Данила Галицького будуть проведені роботи з капітального ремонту та реставрації.

Зокрема планується замінити все, від облицювання стін до систем вентиляції та водовідведення.