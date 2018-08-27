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    У столиці запрацювала «гаряча лінія» для туристів

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    У столиці запрацювала «гаряча лінія» для туристів

    Туристи можуть зателефонувати на лінію 61-16 і отримати необхідну інформацію

    Відтепер у Києві будь-який турист може безкоштовно зателефонувати зі свого мобільного чи стаціонарного телефону на спеціальну гарячу лінію 61-16 і отримати необхідну йому інформацію. Про це нововведення розповів сьогодні на брифінгу начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

    За його словами, сервіс працює трьома мовами – українською, англійською та російською. Зателефонувавши за номером 61-16, можна отримати вже записану вичерпну інформацію, що дає відповіді практично на всі можливі запитання. Наприклад, як добратися у місто з аеропорту чи де повечеряти. Крім того, можна зв’язатися безпосередньо з оператором.

    «Ми вважаємо, що це матиме попит. Куди піти, що подивитись, де заночувати, як викликати поліцію... До речі, ми контактуємо із міською службою 15-51. Якщо, не дай Боже, щось станеться там, де проживає турист, ми також зможемо йому допомогти», – сказав Тараненко.

    Як повідомлялося, з початку цього року порівняно з аналогічним періодом 2017-го потік туристів зріс майже на 25%.

    Столична влада планує ініціювати зміни щодо збільшення туристичного збору з подорожувальників, які завітали до Києва.

    Київ туризм КМДА
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