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    У столиці жителям 12 вулиць відключили холодну воду

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    У столиці жителям 12 вулиць відключили холодну воду

    Холодне водопостачання обіцяють відновити протягом доби

    У Києві у понеділок, 3 грудня, відключили холодну воду на 12 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: 

    • вул. Дорогожицька, 7; 
    • вул. Сергія Гусовського, 2, 2А;
    • вул. Амвросія Бучми, 5/1, 7А; 
    • пр-т. Павла Тичини, 11А, 11Б, 13;
    • пр-т. Георгія Гонгадзе, 20, 20Е; 
    • вул. Прирічна, 9, 11; 
    • пр-т. Маршала Рокоссовського, 8; 
    • бул. Перова, 2; 
    • пр-т. Володимира Маяковського, 1, 1А, 1Б,3, 3А, 3Б; 
    • вул. Монтажників з 84 по 123; 
    • вул. Нечуя-Левицького з 18 по 38;
    • вул. Польова, 33/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
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