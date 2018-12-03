У столиці жителям 12 вулиць відключили холодну воду



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Холодне водопостачання обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 3 грудня, відключили холодну воду на 12 вулицях у зв'язку із аваріями на мережах водопостачання. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Зазначається, що аварійні бригади підприємства наразі працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють відремонтувати все протягом однієї доби. Подача води тимчасово припинена за наступними адресами: