  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столиці зривається сильний вітер

    • Розсилка
    У столиці зривається сильний вітер

    Синоптики попередили про пориви вітру у Києві

    Найближчої години із збереженням до кінця доби 31 травня у Києві пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, на більшу частину території України найближчої доби, 1 червня, пошириться порція прохолодного повітря з півночі європейської Росії, атмосферний тиск почне зростати, погоду визначатиме гребінь антициклону з центром над Білоруссю.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ