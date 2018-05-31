У столиці зривається сильний вітер

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Синоптики попередили про пориви вітру у Києві

Найближчої години із збереженням до кінця доби 31 травня у Києві пориви вітру сягнуть 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, на більшу частину території України найближчої доби, 1 червня, пошириться порція прохолодного повітря з півночі європейської Росії, атмосферний тиск почне зростати, погоду визначатиме гребінь антициклону з центром над Білоруссю.