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Олексій Гончаренко Народний депутат

Як Росія та Китай використовують активістів по всьому світу

glavcom.ua
Правозахисна організація вказала Крим, як російську територію
карта: Humar Rights Watch

Якщо ви бачите, як в Німеччині закривається завод, то цей завод дуже скоро відкривається в Китаї

Щойно Humar Rights Watch опублікували доповідь, в якій звинуватили Україну у використанні мін.

На додаток запостили карту України, де Крим, чомусь, є територією Росії, але потім швидко видалили це.

Стосовно доповіді я хочу сказати найголовніше: Україна не може бути винною ні в чому, бо це не ми напали, а на нас.

По своїй роботі в ПАРЄ я часто зіштовхуюсь з екологічними активістами. От у них є теза: нам треба рятувати планету. Треба закрити вугільні шахти, треба закрити всі виробництва і рятувати планету. І вони протестують в Німеччині, Австрії, Польщі, Великій Британії, Франції, Бельгії. Блокують виробництва, закривають цілі заводи, змушують місцевих політиків закривати цілі галузі і так далі.

І наче: ну вони ж праві? Треба рятувати планету. Так. Але на планеті крім Німеччини та Франції є Китай, росія і ще дуже багато країн, які бачили ці кліматичні норми в одному місці.

І які використовують цих активістів для послаблення інших держав та конкурентів. І от якщо ви бачите, як в Німеччині закривається завод, то цей завод дуже скоро відкривається в Китаї чи в якійсь іншій більш «не кліматичній» країні.

Те ж саме і тут. Ми «винні» в тому, що задіяли міни. А росіяни – не винні в тому, що захопили Ізюм. І я хочу зауважити, що Humar Rights Watch потрапили в Ізюм лише після його звільнення нашими військами. І ось ця організація робить вигляд, що робить важливу роботу. Вчить нас демократії та законів.

Я уявляю, як вони зараз сидять пишаються і кажуть один одному, що вони стоять на стороні справедливості, але по факту, ось такі доповіді, ось такі доклади, ось такі наративи – це просто ще одна ракета випущена в Україну, просто тепер не з Росії, а з Заходу. І ті, хто писали цю доповідь так само винні в крові українців, як і росіяни.

В кінцевому випадку ми переможемо. Ми вистоїмо. А от всіх ворогів не забудемо.

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Теги: росія Китай завод ракета звільнення росіяни активісти

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