У суботу у Києві відбудеться турнір із рукопашного бою на Кубок Президента



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У заході візьмуть участь представники військових та правоохоронних підрозділів

У суботу, 13 квітня, об 11:00 у Палаці спорту відбудеться турнір із рукопашного бою на «Кубок Президента України» серед Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та рятувальних служб.

У турнірі візьмуть участь команди Управління державної охорони України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України (спецпідрозділ «Корд»), Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Національного антикорупційного бюро України. Члени команд – діючі представники силових структур та учасники ООС (АТО).

Усі силові та правоохоронні відомства, які беруть участь у Турнірі, долучаться до акції на підтримку полонених моряків Військово-морських сил України #ВОЛЮ_БРАНЦЯМ_ВІЙНИ.

На турнірі передбачається присутність керівників військових та правоохоронних підрозділів, героїв АТО й ООС, а також відомих спортсменів.

Організатори − Управління державної охорони України, Міністерство молоді та спорту України та Всеукраїнська федерація рукопашного бою.

Місце проведення: Спортивний комплекс «Атлет» (Палац спорту).