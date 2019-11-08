У суботу в Києві відбудеться бал вампірів



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На гостей заходу чекає шоу-програма

У суботу, 9 листопада, у мистецькому центрі «Шоколадний будиночок» на вул. Шовковичній у Києві відбудеться щорічний бал Gala Vampiria, присвячений 25-річчю з дня виходу на екрани фільму «Інтерв'ю з вампіром» та всьому циклу «Вампірських хронік».

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Сутінки заповнюють місто, тіні шепочуть під вікнами, тишу осінньої ночі порушує тільки сміх когось невидимого... Вони знову тут. Вони ніколи не йшли звідси. Вони зберуться під одним дахом, щоб влаштувати свою містерію на крові. Танці та коктейлі, дивовижні вбрання та гострі пазурі, спалахи білого та червоного у вікна старого маєтку...», - йдеться в анонсі заходу.

На гостей вампірського балу чекають музичний гурт Bonesville Band з програмою у стилі ретро/дарк кабаре; танцювальні колективи з танцями у стилі трайбл та бурлеск; шоу-проект PyroCast зі світловою виставою про демонів; Katana fantasy theater з перфомансом Rebirth; Vintage Dance Community з вампірським вальсом та вампірським танго.

Також для наших гостей буде багато інших можливостей для відпочинку різного роду: елегантні танці минулих епох, казино зі ставками дещо цікавіше, ніж гроші, ворожіння на картах Таро, буфет з вишуканими стравами та напоями, спеціальна фотозона та запрошені фотографи.