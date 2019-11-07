Молоді диригенти України змагаються в Одесі у всеукраїнському конкурсі

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В національній музичній академії протягом 6-8 листопада

В Одеській національній музичній академії ім. А.В. Нежданової 6 листопада стартував I Всеукраїнський конкурс хорових диригентів імені Дмитра Загрецького.

За повідомленням офіційного сайту міста, у конкурсі беруть участь понад 70 студентів з 26-ти навчальних закладів України - представники хорових шкіл Києва, Харкова, Дніпра, Кам'янського, Умані, Дрогобича, Івано-Франківська, Кропивницького (раніше Кіровоград), Тернополя, Сум, Кривого Рогу, Миколаєва, Чернівців, Рівного, Житомира, Хмельницького та Одеси.

На урочистому відкритті конкурсу було представлено почесне журі. До його складу увійшли відомі диригенти хорових колективів і хормейстери-практики. Очолює журі випускник Одеської консерваторії, заслужений діяч мистецтв України, художній керівник знаменитої хорової капели «Орея» Житомирської обласної філармонії ім. Св. Ріхтера Олександр Вацек.

У перший день свята пройшли відкриті конкурсні прослуховування. А сьогодні і 8 листопада відбудуться другий і третій тури конкурсу у форматі концерту.

Зазначається, що видатний диригент-хормейстер, композитор, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Загрецький (1924-1980 рр.) народився в Одесі в родині лікарів. Після закінчення Одеської консерваторії Дмитро Загрецький очолив хорову капелу Одеської філармонії, з 1955 року став головним хормейстером Одеського академічного театру опери і балету, але головною у творчій діяльності Дмитра Станіславовича залишилася педагогічна робота в Одеській консерваторії.

Дмитро Загрецький виховав понад 50 успішних диригентів-хормейстерів.