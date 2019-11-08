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    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)

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    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)
    Фото: Микола Каблука, Flyua

    Щоночі костел і оживає яскравими кольорами

    Костел святого Миколая, розташований на вул. Великій Васильківській у центрі Києва, отримав ефектну підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі.

    Тепер костел щоночі оживає захопливими кольорами, а сама світлова інсталяція – екологічна та не шкодить фасаду будівлі. Про це повідомляється на сторінці «Клуб коренного киевлянина» у Facebook.

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    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)
    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)
    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)
    Костел у Києві отримав підсвітку від творців ілюмінації на Ейфелевій вежі (фото)
    Фото: Микола Каблука, Flyua

    Костел побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким за проектом С. В. Валовського.
    У 1936 році церкву святого Миколая закрила більшовицька влада, відтоді вона використовувалася як господарське приміщення.
    У 1978 за наказом Ради Міністрів Української РСР будівля церкви була віддана Будинку органної музики, для цього в Чехословаччині був замовлений орган компанії Rieger-Kloss, в 1981 була закінчена реставрація і з того ж року церква почала працювати як концертний зал.
    Наразі Церкву святого Миколая ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів та парафія святого Миколая Римо-Католицької Церкви в Україні, яка проводить в ній служби для релігійної громади.   
    церква Київ мистецтво архітектура
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