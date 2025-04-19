ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Одещини

Обійшлось без жертв та постраждалих

Цієї ночі Росія знову атакувала Одещину. Виникли пожежі, є руйнування. Про це повідомляє Главком з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали фермерські господарства.

«Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда», – написали рятувальники.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські терористи запустили дрони по Одесі. У місті прогриміли вибухи.

О 00:40 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів по Одещині.