ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Одещини
Обійшлось без жертв та постраждалих
Цієї ночі Росія знову атакувала Одещину. Виникли пожежі, є руйнування. Про це повідомляє Главком з посиланням на ДСНС.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали фермерські господарства.
Російські терористи знову атакували Одещину
Руйнувань зазнали фермерські господарства. pic.twitter.com/undYTjyH5j
«Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда», – написали рятувальники.
Обійшлося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські терористи запустили дрони по Одесі. У місті прогриміли вибухи.
О 00:40 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів по Одещині.
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