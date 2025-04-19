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ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Одещини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС показала наслідки ворожого обстрілу Одещини
РФ вночі обстріляла Одещину
скриншот з відео

Обійшлось без жертв та постраждалих

Цієї ночі Росія знову атакувала Одещину. Виникли пожежі, є руйнування. Про це повідомляє Главком з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали фермерські господарства.

«Пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, ліквідовували як рятувальники, так і місцева пожежна команда», – написали рятувальники.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські терористи запустили дрони по Одесі. У місті прогриміли вибухи. 

О 00:40 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів по Одещині.

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Теги: росія обстріл Одещина рятувальники

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