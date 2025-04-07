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Аварійно небезпечні ділянки Києва отримали особливі позначки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аварійно небезпечні ділянки Києва отримали особливі позначки (фото)
Фахівці встановили дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП» на ділянках із підвищеним рівнем ДТП
фото: Офіційний портал Києва

Цьогоріч у столиці було визначено дев’ять ділянок із підвищеним рівнем дорожньо-транспортних пригод

Для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та завчасного попередження водіїв про наближення до ділянок із підвищеним рівнем ДТП на низці столичних вулиць встановлюють відповідні дорожні знаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

За результатами дослідження на облік взяті дев'ять ділянок на магістральних вулицях загальноміського значення:
За результатами дослідження на облік взяті дев'ять ділянок на магістральних вулицях загальноміського значення:
фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

Зокрема, фахівці встановлюють дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП». До них додають інформаційні таблички з описом типу небезпеки – наприклад, зіткнення або наїзд на пішохода.

Зазначається, що цьогоріч у столиці було визначено дев’ять ділянок із підвищеним рівнем дорожньо-транспортних пригод, відповідно до лінійного аналізу аварійності у 2022–2024 роках та затвердженого Порядку виявлення аварійно небезпечних місць.

Фахівці встановлюють дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП»
Фахівці встановлюють дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП»
фото: Центр організації дорожнього руху/Facebook

За результатами дослідження на облік взяті такі ділянки на магістральних вулицях загальноміського значення:

  • перехрестя просп. Валерія Лобановського – вул. Деміївська;
  • вул. Васильківська, 8;
  • перехрестя просп. Воскресенський – просп. Алішера Навої;
  • перехрестя просп. Воскресенський – вул. Чорних Запорожців;
  • перехрестя Велика Кільцева дорога – просп. Литовський;
  • перехрестя Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна;
  • перехрестя бульв. Академіка Вернадського – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова;
  • перехрестя Галицька площа – бульв. Тараса Шевченка – вул. Дмитрівська;
  • перехрестя просп. Степана Бандери – просп. Оболонський.

Крім того, за результатами аналізу, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області взяла на облік ще три аварійно небезпечні ділянки на дорогах державного значення в межах столиці:

  • М-06 Київ–Чоп (с. Чайки): від 15 км + 200 м до 16 км + 200 м;
  • М-06 Київ–Чоп (с. Чайки): від 17 км + 600 м до 18 км + 100 м;
  • М-06 Київ–Чоп (с. Чайки): від 19 км + 650 м до 20 км + 150 м.

Столичних водіїв просять бути уважними, знижувати швидкість поблизу позначених ділянок і дотримуватись правил дорожнього руху.

Теги: Київ дороги безпека

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