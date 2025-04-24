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Під час атаки на Київ вп'яте постраждала станція метро «Лук'янівська» 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час атаки на Київ вп'яте постраждала станція метро «Лук'янівська» 
Понад 16 тисяч киян ховалися в метро під час нічної атаки у ніч на 24 квітня 2025 року
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено скляний купол і фасад станції

У ніч на 24 квітня, під час масованого комбінованого обстрілу столиці, станції київського метрополітену стали прихистком для понад 16 тис. киян та гостей міста, серед яких 1 660 – діти. Станція метро  «Лук’янівська» цієї ночі вже вп’яте постраждала від обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Внаслідок ворожої атаки посічено назву станції
Внаслідок ворожої атаки посічено назву станції
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено скляний купол і фасад станції, ударною хвилею вирвало частину ДСП, а також посічено назву станції.

Незважаючи на руйнування, фахівці метрополітену оперативно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Деякі ділянки вестибюлю тимчасово огороджені для проведення ремонтних робіт. При цьому, пасажирські перевезення здійснюються безпечно, станція «Лук’янівська» продовжує працювати згідно зі звичайним графіком.

Понад 16 тисяч киян ховалися в метро під час нічної атаки
Понад 16 тисяч киян ховалися в метро під час нічної атаки
фото: «Київський метрополітен»/Facebook

Київський метрополітен нагадує, що всі 46 підземних станцій цілодобово функціонують у режимі укриття під час повітряних тривог. Усі вестибюлі відкриті без винятку. Черговий персонал забезпечує людей модульними лавами, розкладними стільцями, ковдрами та матрацами. Водночас, працівники підземки радять мешканцям та гостям столиці, які спускаються в метро вночі під час тривоги, брати із собою теплі речі.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: Київ метро ракетна атака

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