У Святошинському районі скасована шкільна форма
- Сьогодні, 11:06
-
Розсилка
Найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування будуть розвішені на найвидніших місцях у навчальних закладах
У школах Святошинського району столиці відмінили шкільну форму. Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві районної держадміністрації Юрій Дубовецький на сторінці в Facebook.
«Святошинське районне управління освіти цінує і поважає індивідуальність кожної дитини», - написав він.
Відзначається, що в найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування форми розвісять на найвидніших місцях у школах району.
Джерело: Большой Киев