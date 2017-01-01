У Святошинському районі скасована шкільна форма

Найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування будуть розвішені на найвидніших місцях у навчальних закладах

У школах Святошинського району столиці відмінили шкільну форму. Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві районної держадміністрації Юрій Дубовецький на сторінці в Facebook. «Святошинське районне управління освіти цінує і поважає індивідуальність кожної дитини», - написав він.



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Найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування будуть розвішені на найвидніших місцях у навчальних закладах

У школах Святошинського району столиці відмінили шкільну форму. Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві районної держадміністрації Юрій Дубовецький на сторінці в Facebook.

«Святошинське районне управління освіти цінує і поважає індивідуальність кожної дитини», - написав він.

Відзначається, що в найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування форми розвісять на найвидніших місцях у школах району.

Джерело: Большой Киев