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    У Святошинському районі скасована шкільна форма

    Найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування будуть розвішені на найвидніших місцях у навчальних закладах
    У школах Святошинського району столиці відмінили шкільну форму. Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві районної держадміністрації Юрій Дубовецький на сторінці в Facebook. «Святошинське районне управління освіти цінує і поважає індивідуальність кожної дитини», - написав він.
    • Сьогодні, 11:06
    • Розсилка

    Найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування будуть розвішені на найвидніших місцях у навчальних закладах

    У школах Святошинського району столиці відмінили шкільну форму. Про це повідомив начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської в місті Києві районної держадміністрації Юрій Дубовецький на сторінці в Facebook.

    «Святошинське районне управління освіти цінує і поважає індивідуальність кожної дитини», - написав він.

    Відзначається, що в найближчим часом плакати з оповіщенням про скасування форми розвісять на найвидніших місцях у школах району.

    Джерело: Большой Киев

    Київ діти школа
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