У Театрі на Подолі розповіли про проблеми із закупівлями через ProZorro

Без тендеру театр може купувати будь-який вид товару на загальну суму лише до 3 тисяч гривень

У Театрі на Подолі стверджують, що усі закупівлі для театру здійснюються через систему ProZorro, але під час таких операцій доводиться стикатися із значними проблемами. Про це інтерв’ю «Главкому» розказав керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов. «Наприклад, нам треба купити взуття. Зараз ми без тендеру



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Фото з відкритих джерел Театр на Подолі

Без тендеру театр може купувати будь-який вид товару на загальну суму лише до 3 тисяч гривень

У Театрі на Подолі стверджують, що усі закупівлі для театру здійснюються через систему ProZorro, але під час таких операцій доводиться стикатися із значними проблемами. Про це інтерв’ю «Главкому» розказав керівник Театру на Подолі, режисер Віталій Малахов.

«Наприклад, нам треба купити взуття. Зараз ми без тендеру можемо купувати будь-який вид товару на загальну суму до 3 тис. грн. У тому числі, наприклад, взуття. Багато магазинів, які торгують такими товарами, не хочуть заради однієї пари взуття виходити на торги. Тобто виникає проблема», — пояснює Малахов.

Тим же часом він додає, що у театру починають з'являтися друзі, які готові допомогти.

«Коли ми почали грати виставу «Звідки беруться діти?», з’явилися друзі серед лікарів. Вони люблять наш театр, часто викуповують усі місця на виставу. Вони нам допомагають, створили громадське об’єднання «Друзі театру»».