У центрі Києва підліток пограбував двох перехожих

Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення

Неповнолітній у центрі Києва пограбував двох іноземців, забравши у них мобільні телефони. Про це інформує пресслужба Поліції Києва.

Потерпілі встигли запам’ятати прикмети зловмисника і своєчасно передали свідчення правоохоронцям.

Зазначається, що до поліції звернувся іноземець та розповів, що на вулиці Михайлівській невідомий вирвав із його рук мобільний телефон та втік.

«Ми з’ясували, що до перехожого підійшов хлопець та почав із ним розмовляти, а потім вимагати телефон. Коли почув відмову, вирвав із рук гаджет та втік. Проте під час відпрацювання отриманої інформації до нас надійшло повідомлення про скоєння аналогічного злочину в районі Майдану Незалежності. За прикметами, які збігалися з тими, що надав попередній потерпілий, ми зрозуміли, що напади скоїв один зловмисник, місце знаходження якого згодом встановили», – йдеться у публікації.

Зловмисником виявився мешканець Києва 2004 року народження.

Він раніше не притягувався до відповідальності, а під час огляду силовики виявили у неповнолітнього мобільні телефони іноземців.

Хлопцю вже оголосили підозру у скоєнні злочинів, йому загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, 8 липня ювенальні поліцейські встановили неповнолітніх порушниць, які розпивали алкоголь на одному зі столичних цвинтарів.

Як повідомлялося, у Тернополі сталося зухвале пограбування – там злодії навідалися до магазину напівфабрикатів двічі за ніч. Грабіжники у різний час вдерлися до магазину – одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник – пельмені.