Помстився, бо заважало: киянин відламав дзеркало в неправильно припаркованому авто (відео)

Відео зібрало неоднозначні коментарі глядачів

У Києві чоловік відламав бокове дзеркало автомобілю. Так вчинив, бо автівка було припаркована у невідповідному місці.

Відео оприлюднили у Facebook Київ Оперативний.

Автомобіль марки Honda заважав проїхати трамваю. Тоді один з пасажирів вирішив помститися порушнику паркування. Пасажир трамвая наздогнав машину та зірвав дзеркало.

Користувачі мережі у оцінках вчинку чоловіка розділилися. Одні назвали його «месником по-українські», а інші зауважували, що чоловік діяв як хуліган.

Нагадаємо, з 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.

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