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    Помстився, бо заважало: киянин відламав дзеркало в неправильно припаркованому авто (відео)

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    Пасажир трамваю вирішив проблему, як умів - Помстився, бо заважало: киянин відламав дзеркало в неправильно припаркованому авто (відео)
    Пасажир трамваю вирішив проблему, як умів

    Відео зібрало неоднозначні коментарі глядачів

    У Києві чоловік відламав бокове дзеркало автомобілю. Так вчинив, бо автівка було припаркована у невідповідному місці.

    Відео оприлюднили у Facebook Київ Оперативний.

    Автомобіль марки Honda заважав проїхати трамваю. Тоді один з пасажирів вирішив помститися порушнику паркування. Пасажир трамвая наздогнав машину та зірвав дзеркало.

    Користувачі мережі у оцінках вчинку чоловіка розділилися. Одні назвали його «месником по-українські», а інші зауважували, що чоловік діяв як хуліган.

    Нагадаємо, з 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.

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    Теги: Київ тарифи автомобіль чоловік Honda
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    Помстився, бо заважало: киянин відламав дзеркало в неправильно припаркованому авто (відео)