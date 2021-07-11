Помстився, бо заважало: киянин відламав дзеркало в неправильно припаркованому авто (відео)
Відео зібрало неоднозначні коментарі глядачів
У Києві чоловік відламав бокове дзеркало автомобілю. Так вчинив, бо автівка було припаркована у невідповідному місці.
Відео оприлюднили у Facebook Київ Оперативний.
Автомобіль марки Honda заважав проїхати трамваю. Тоді один з пасажирів вирішив помститися порушнику паркування. Пасажир трамвая наздогнав машину та зірвав дзеркало.
Користувачі мережі у оцінках вчинку чоловіка розділилися. Одні назвали його «месником по-українські», а інші зауважували, що чоловік діяв як хуліган.
Нагадаємо, з 1 липня в Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.