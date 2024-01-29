Додаткові канікули у київських школах: кого стосуються та скільки триватимуть

Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого

У школах Києва планують зробити ще одні зимові канікули. Проте додатковий відпочинок нададуть не всім учням. Про це йдеться у постанові уряду від 28 липня (№782).

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Згідно із документом, у столиці першокласники матимуть додатковий тиждень канікул. Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого 2024 року.

Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.

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Зимові канікули у школах Києва розпочалися 23 грудня 2023 року. Школярі відпочивали два тижні. На навчання вони повернулися 8 січня 2024 року.

Нагадаємо, станом на ранок 25 січня в школах окремих регіонів України ввели карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів. окрема, в деяких закладах освіти Хмельницької, Волинської, Київської областей, а також міст Львова та Вінниці учні перейшли на дистанційне навчання.

Раніше повідомлялось, що українські студенти самі регулюватимуть строки навчання. Також у планах Міністерства освіти і науки зменшити кількість вищих навчальних закладів і замість двох-трьох слабких університетів – створити на їхній базі один потужний заклад і концентрувати інвестиції в ньому. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, як відбуватиметься цей процес. Також він пояснив, які переваги в об'єднанні вишів.

До слова, вчені з Канади дізналися, що інтелектуальний рівень студентів університетів знизився проти того, яким він був 70-80 років тому. Відтепер IQ студентів приблизно на тому ж рівні, що й у населення загалом.

Дослідники заявили, що викладачі університетів мають зрозуміти: студентів більше не можна назвати якимись особливо обдарованими людьми, а тому необхідно скоригувати навчальні плани та академічні стандарти