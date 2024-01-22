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Суд зменшив заставу Коломойському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд зменшив заставу Коломойському
Адвокати пропонували відправити Коломойського під домашній арешт через незадовільний стан здоровʼя
фото: скріншот з відео

Бізнесмен Ігор Коломойський залишиться в СІЗО щонайменше до початку березня

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 березня, однак зменшив розмір застави з 2,7 млрд до 2,65 млрд грн. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

Прокуратура просила продовжити арешт бізнесмена на два місяці, тоді як захист наполягав на запобіжному заході, не пов'язаному із позбавленням волі.

Адвокати пропонували відправити Коломойського під домашній арешт через незадовільний стан здоровʼя підзахисного та погіршення його стану в ізоляторі або передати бізнесмена на поруки.

Нагадаємо, 28 листопада Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави. Тоді повідомлялося, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

Як повідомлялося, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

21 грудня Київський апеляційний суд розглянув оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн грн.

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Теги: Ігор Коломойський Київ суд кримінал

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