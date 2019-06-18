У вихідні на Київщині зникло дев’ятеро дітей



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Фото: Нацполіція

Поліція оперативно розшукала зниклих дітей

За святкові вихідні, 15-17 червня, правоохоронці по «гарячих слідах» розшукали 9 дітей, щодо яких надійшли повідомлення про зникнення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Зокрема, працівниками Макарівського відділу поліції у с. Калинівка знайдено 11-річну дівчинку, яка перебувала без нагляду дорослих. Пізніше з'ясувалося, що дитина розшукувалася, як безвісти зникла правоохоронцями Вінницької області. Розшук оголосили по всій Україні.

Виявляється, дівчина поїхала до подруги у Київ. Погостювавши та повертаючись додому, переплутала номер маршрутки і дісталася Макарова, вийшла на зупинці. Там її і побачили патрульні. Запросили до відділку, надали поліцейське піклування та передали правоохоронцям Вінницької області.

Як повідомлялося, У Дарницькому районі Києва, недалеко від станції метро «Червоний хутір», виявили повішеного хлопця. Особу загиблого встановили. Ним виявився 19-річний студент КНУКіМ, який знаходився в розшуку з 12 червня, так як значився зниклим без вісти. Хлопець пішов з гуртожитку і більше на зв'язок не виходив