  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вихідні на Київщині зникло дев’ятеро дітей

    • Розсилка
    У вихідні на Київщині зникло дев’ятеро дітей
    Фото: Нацполіція

    Поліція оперативно розшукала зниклих дітей

    За святкові вихідні, 15-17 червня, правоохоронці по «гарячих слідах» розшукали 9 дітей, щодо яких надійшли повідомлення про зникнення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Зокрема, працівниками Макарівського відділу поліції у с. Калинівка знайдено 11-річну дівчинку, яка перебувала без нагляду дорослих. Пізніше з'ясувалося, що дитина розшукувалася, як безвісти зникла правоохоронцями Вінницької області. Розшук оголосили по всій Україні.   

    Виявляється, дівчина поїхала до подруги у Київ. Погостювавши та повертаючись додому, переплутала номер маршрутки і дісталася Макарова, вийшла на зупинці. Там її і побачили патрульні. Запросили до відділку, надали поліцейське піклування та передали правоохоронцям Вінницької області.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У вихідні на Київщині зникло дев’ятеро дітей
    У вихідні на Київщині зникло дев’ятеро дітей

    Як повідомлялося, У Дарницькому районі Києва, недалеко від станції метро «Червоний хутір», виявили повішеного хлопцяОсобу загиблого встановили. Ним виявився 19-річний студент КНУКіМ, який знаходився в розшуку з 12 червня, так як значився зниклим без вісти. Хлопець пішов з гуртожитку і більше на зв'язок не виходив

    Читайте також
    Національна поліція України діти Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ