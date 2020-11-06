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    Новини

    У вихідні в Києві буде обмежено рух низкою вулиць (список)

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    Водіям доведеться об'їжджати ділянки, де ведеться ремонт - У вихідні в Києві буде обмежено рух низкою вулиць (список)
    Водіям доведеться об'їжджати ділянки, де ведеться ремонт
    Фото з відкритих джерел

    Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на столичних вулицях

    У суботу, 7 листопада, на вул. Новокостянтинівській у Києві частково обмежать рух із 8:00 до 23:00. Про це попередили у комунальній корпорації «Київавтодор».

    Дорожники завершуватимуть середній ремонт вулиці Новокостянтинівської. Оновлюватимуть покриття на ділянці між вулицями Олени Теліги і Вікентія Хвойки.

    7 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    Буде обмежено рух на ділянці між вулицями Олени Теліги і Вікентія Хвойки
    Буде обмежено рух на ділянці між вулицями Олени Теліги і Вікентія Хвойки

    Із 08:00 до 20:00 7 листопада на вул. Л. Симиренка частково обмежать рух транспорту.

    На вулиці триває середній ремонт. Дорожнє покриття оновлюють на ділянці між вул. І. Григоровича-Барського і вул. Я. Качури. Упродовж 7 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    Київавтодор просить водіїв не лишати авто на проїжджій частині, щоб не перешкоджати роботі дорожників.

    Оновлюватимуть покриття на ділянці між вул. І. Григоровича-Барського і вул. Я. Качури
    Оновлюватимуть покриття на ділянці між вул. І. Григоровича-Барського і вул. Я. Качури

    У неділю, 8 листопада, на вул. Братиславській частково обмежать рух із 8:00 до 16:00. Дорожники завершують середні ремонти на вул. Братиславській. 8 листопада верхній шар покриття влаштовуватимуть на ділянці поблизу просп. Лісового (у напрямку просп. Шухевича).

    Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

    Верхній шар покриття влаштовуватимуть на ділянці поблизу просп. Лісового
    Верхній шар покриття влаштовуватимуть на ділянці поблизу просп. Лісового

    8 листопада на частині вул. Я. Івашкевича перекриють рух із 8:00 до 20:00.

    Дорожники завершують середній ремонт на вул. Я. Івашкевича. Покриття оновлюють на ділянці між вул. Луговою і вул. Вишгородською.

    Упродовж 8 листопада завершать влаштовувати верхній шар покриття. 

    Схема об’їзду:

    • вул. Автозаводська – вул. Мукачівська – вул. Вишгородська.
    Покриття оновлюють на ділянці між вул. Луговою і вул. Вишгородською
    Покриття оновлюють на ділянці між вул. Луговою і вул. Вишгородською

    У Київавтодорі перепрошують за тимчасові незручності.

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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