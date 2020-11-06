У вихідні в Києві буде обмежено рух низкою вулиць (список)
Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на столичних вулицях
У суботу, 7 листопада, на вул. Новокостянтинівській у Києві частково обмежать рух із 8:00 до 23:00. Про це попередили у комунальній корпорації «Київавтодор».
Дорожники завершуватимуть середній ремонт вулиці Новокостянтинівської. Оновлюватимуть покриття на ділянці між вулицями Олени Теліги і Вікентія Хвойки.
7 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.
Із 08:00 до 20:00 7 листопада на вул. Л. Симиренка частково обмежать рух транспорту.
На вулиці триває середній ремонт. Дорожнє покриття оновлюють на ділянці між вул. І. Григоровича-Барського і вул. Я. Качури. Упродовж 7 листопада влаштовуватимуть верхній шар покриття.
Київавтодор просить водіїв не лишати авто на проїжджій частині, щоб не перешкоджати роботі дорожників.
У неділю, 8 листопада, на вул. Братиславській частково обмежать рух із 8:00 до 16:00. Дорожники завершують середні ремонти на вул. Братиславській. 8 листопада верхній шар покриття влаштовуватимуть на ділянці поблизу просп. Лісового (у напрямку просп. Шухевича).
Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.
8 листопада на частині вул. Я. Івашкевича перекриють рух із 8:00 до 20:00.
Дорожники завершують середній ремонт на вул. Я. Івашкевича. Покриття оновлюють на ділянці між вул. Луговою і вул. Вишгородською.
Упродовж 8 листопада завершать влаштовувати верхній шар покриття.
Схема об’їзду:
- вул. Автозаводська – вул. Мукачівська – вул. Вишгородська.
У Київавтодорі перепрошують за тимчасові незручності.