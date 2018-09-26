У жовтні можуть демонтувати «втомлений» Шулявський міст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шулявський шляхопровід буде реконструйовано

Зараз проводяться першочергові роботи з реконструкції шляхопроводу

У жовтні 2018 року в Києві завершаться першочергові підготовчі роботи на Шулявському мосту перед його масштабною реконструкцією. Після завершення підготовки «втомлений» шляхопровід демонтують.

Про це в коментарі 44.ua повідомив глава КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» Максим Калінін.

«Зараз проводяться першочергові роботи з реконструкції шляхопроводу. Сюди входить перенесення мереж водопостачання, електро- і газопостачання, телефонії, контактних мереж громадського транспорту, дорожні роботи на з'їздах з вул. Гетьмана на просп. Перемоги і з просп. Перемоги на вул. Довженка. Також необхідно виконати частковий демонтаж бар'єрного огородження просп. Перемоги, встановити три нових світлофорних об'єкти і нанести розмітки відповідно до проекту організації дорожнього руху на період реконструкції. Тривалість першого етапу робіт становить близько двох місяців», - сказав Калінін.

За його словами, протягом наступних етапів буде демонтований міст і мостові підходи з двох сторін. Потім побудують нові фундаменти і опори, з'їзди з мосту, також приведуть в порядок прилеглі до розв'язки ділянки вулиць і озеленять територію.

Нагадаємо, 18 серпня в Києві почалися першочергові підготовчі роботи з реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці. За оцінками експертів, комплексна реконструкція може розтягнуться приблизно на півтора року.

27 лютого 2017 року в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

У КМДА повідомляли, що на реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці знадобиться 17 місяців і близько 811 млн грн.

Переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявського шляхопроводу стала фірма ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс», яка належить помічнику народного депутата Максима Микитася. Результати тендеру були оголошені 7 червня.

Переможець тендеру – «Північноукраїнський будівельний альянс» – отримає майже 600 мільйонів гривень на реконструкцію розв’язки навколо Шулявського мосту.

Як повідомляв «Главком», пізніше стало відомо, що вартість скандальної реконструкції Шулявської розв’язки зросла до 830 млн грн.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що капітальний ремонт Шулявського шляхопроводу повинен тривати не більше одного року.