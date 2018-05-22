У зоні ЧАЕС знайшли сталкерів-іноземців

Іноземці незаконно проникли у зону відчуження ЧАЕС

В зоні ЧАЕС виявлено групу сталкерів-іноземців, один з яких неповнолітній 15-річний хлопець.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

«Працівники відділення поліції зони ЧАЕС спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» під час патрулювання виявили групу незаконних туристів. Ними виявилися 41-річна жінка та 15-річний хлопець з сусідньої держави, двоє столичних жителів 27 та 32-річного віку. Компанія любителів-туристів проникла на територію відчуження з метою екстремального туризму», - йдеться у повідомленні.

Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення. Сталкерам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також до Іванківського відділу Державної міграційної служби направлено подання щодо скорочення терміну перебування громадянам Республіки Білорусь.