  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У зоні ЧАЕС знайшли сталкерів-іноземців

    • Розсилка
    Затримані у зоні відчуження сталкери - У зоні ЧАЕС знайшли сталкерів-іноземців
    Затримані у зоні відчуження сталкери

    Іноземці незаконно проникли у зону відчуження ЧАЕС

    В зоні ЧАЕС виявлено групу сталкерів-іноземців, один з яких неповнолітній 15-річний хлопець.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

    «Працівники відділення поліції зони ЧАЕС спільно з працівниками фізичного захисту ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» під час патрулювання виявили групу незаконних туристів. Ними виявилися 41-річна жінка та 15-річний хлопець з сусідньої держави, двоє столичних жителів 27 та 32-річного віку. Компанія любителів-туристів проникла на територію відчуження з метою екстремального туризму», - йдеться у повідомленні.

    Відносно правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП (Кодексу України про адміністративні  правопорушення).

    Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення. Сталкерам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Також до Іванківського  відділу Державної міграційної служби направлено подання щодо скорочення терміну перебування громадянам Республіки Білорусь.

    Нагадаємо, у вихідні в зоні відчуження ЧАЕС затримано три групи любителів екстриму.

    Читайте також: Епіцентр чорнобильської катастрофи. 32 роки потому

    Читайте також
    Білорусь вихідні ЧАЕС іноземці туризм штраф Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ