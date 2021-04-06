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    Учасника популярного шоу талантів затримали у метро із фальшивим посвідченням

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    34-річний учасник &laquo;Х-фактору&raquo; намагався використати недійсне пенсійне посвідчення - Учасника популярного шоу талантів затримали у метро із фальшивим посвідченням
    34-річний учасник «Х-фактору» намагався використати недійсне пенсійне посвідчення
    Фото: kyiv.media

    Андрій Мацевко запевняє, що отримав підроблений документ від друга

    Пасажиром, що намагався зайти до столичного метрополітену за фальшивим пенсійним посвідченням, виявився учасник популярного шоу талантів «Х-фактор» 34-річний Андрій Мацевко. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

    «Багато хто з вас має знати особистість на ім’я Андрій Мацевко. Це саме той чоловік, який декілька разів приходив на шоу талантів «X-фактор». Піснями цього чоловіка захоплюються мільйони. Інші – просто заздрять», – пишуть у пабліку.

    Також до посту прикріплено відео, на якому чоловік заявив, що підроблене посвідчення йому «підкинув друг».

    Нагадаємо, що учора правоохоронці затримали 18-річну мешканку Києва, що продавала спецперепустки для проїзду у громадському транспорті разом з довідками про роботу в одному з медичних закладів Києва.

    Теги: Київ метро Х-фактор карантин чоловік
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