Учасника популярного шоу талантів затримали у метро із фальшивим посвідченням

Андрій Мацевко запевняє, що отримав підроблений документ від друга

Пасажиром, що намагався зайти до столичного метрополітену за фальшивим пенсійним посвідченням, виявився учасник популярного шоу талантів «Х-фактор» 34-річний Андрій Мацевко. Про це повідомляє паблік «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

«Багато хто з вас має знати особистість на ім’я Андрій Мацевко. Це саме той чоловік, який декілька разів приходив на шоу талантів «X-фактор». Піснями цього чоловіка захоплюються мільйони. Інші – просто заздрять», – пишуть у пабліку.

Також до посту прикріплено відео, на якому чоловік заявив, що підроблене посвідчення йому «підкинув друг».

Нагадаємо, що учора правоохоронці затримали 18-річну мешканку Києва, що продавала спецперепустки для проїзду у громадському транспорті разом з довідками про роботу в одному з медичних закладів Києва.