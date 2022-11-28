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У Києві чоловік зарізав дружину та хотів видати злочин за самогубство (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві чоловік зарізав дружину та хотів видати злочин за самогубство (відео) 
Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили знаряддя вбивства — кухонний ніж
фото: Нацполіція

Вбивці загрожує до 15 років тюрми

У столичному Дніпровському районі на вулиці Андрія Малишка місцева мешканка повідомила в поліцію, що знайшла мертвою свою сусідку. На місце події прибула слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Про це інформує Нацполіція.

Жінка розповіла правоохоронцям, що до неї прийшов чоловік померлої та розповів, що знайшов її в кімнаті з порізаними венами на руці. У квартирі поліцейські виявили тіло жінки з ножовим пораненням. Її чоловік, який перебував на підпитку, запевняв, що дружина наклала на себе руки. 

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, слідчо-оперативна група опитала сусідів, які повідомили, що подружжя часто сварилося та зловживало алкоголем. 

«Під час спілкування чоловік зізнався, що вдарив жінку ножем у груди, а коли зрозумів, що вона не дихає – вирішив замаскувати вбивство під самогубство, зробивши поріз у жінки на зап’ясті. За попереднім висновком медиків, потерпіла отримала проникаюче ножове поранення в легеню й померла у результаті крововтрати», – розповів Джус.

Поліцейські затримали 56-річного уродженця Донеччини, а знаряддя вбивства – закривавлений кухонний ніж відправили на експертизу. Слідчі відділу Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув’язнення. 

Нагадаємо, раніше на деокупованій Херсонщині правоохоронці знайшли тіла подружжя фермерів, яких вбили російські загарбники. Тіла загиблих правоохоронці виявили у їх власному підвалі. Подія сталася ще в серпні, коли Херсонщина була під окупацією. 

Теги: вбивство відео злочин поранення самогубство чоловік Київ

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